Происшествия
Под Петербургом водитель «Ауди» не заметил пешехода. Женщина погибла
Смертельная авария с участием пешехода произошла во Всеволожском районе Ленобласти вечером 12 ноября. Водитель не заметил пешехода на тёмном участке дороги.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 19:20 на 178 км Северной-Магистральной дороги Audi A6 под управлением 42-летнего водителя сбила пешехода. Авария произошла вне зоны «зебры». Полученные женщиной травмы оказались смертельными. Личность погибшей устанавливается.