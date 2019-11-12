Прилетевший в Мехико экс-президент Боливии рассказал о покушении. Его жизнь оценили в 50 тысяч долларов

Самолет мексиканских ВВС с экс-президентом Боливии Эво Моралесом на борту приземлился в Мехико. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 12 ноября.

Evo lleg? sano y salvo a M?xico pic.twitter.com/RVjCnhgUTo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

Моралес заявил встречающим его журналистам, что на родине на него «готовилось покушение», передаёт телеканал Todo Noticias. Сотрудникам охраны главы государства якобы предлагали 50 тысяч долларов США, чтобы они «сдали» его.

Ранее экс-лидер Боливии отметил, что «ему больно покидать страну», но пообещал вернуться





Президент Боливии заявил об отставке 10 ноября на фоне акций протеста, которые продолжались в стране несколько недель. Причиной митингов стали президентские выборы, на которых победил Моралес, оппозиция обвинила его в нарушениях, на ее сторону встала армия.

Помимо Моралеса, об отставке заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената Адриана Сальватьерра, несколько министров и сенаторов, и глава таможенной службы. Верховная власть перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.