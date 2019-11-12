«Это как в новый автомобиль сесть в автосалоне». Минобороны показало новые истребители «Русских витязей»

Пилотажная группа «Русские витязи» получила на вооружение новейшие многоцелевые истребители Су-35С. Как сообщили 12 ноября в министерстве обороны, самолеты уже прибыли на аэродром в подмосковной Кубинке, где базируются «Витязи».

«Получить новый истребитель – это как в новый автомобиль сесть в автосалоне. Такие же ощущения, только еще помноженные. Самолет очень легкий в пилотировании. Наверное, самый легкий, на котором мне приходилось летать», – рассказал РИА «Новости» командир «Русских витязей» полковник Андрей Алексеев.

Су-35С — одноместный истребитель поколения 4++. Он обладает сверхманевренностью благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. Отметим, в 2016 году «Русские витязи» получили двухместные Су-30СМ, также в парке группы есть Су-27. Командир «Витязей» предположил, что последние будут постепенно выводиться из эксплуатации.



