«Вразрез с партнерскими отношениями». МИД прокомментировал выдачу Израилем США Алексея Буркова. У петербуржца уже начинается суд в Америке

Житель Петербурга Алексей Бурков уже ожидает суда в американской тюрьме. Предварительное заседание начнется 12 ноября в 22.00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минюсте США.

Буркова экстрадировали в Америку из Израиля в ночь на 12 ноября. О том, что израильский Верховный суд принял такое решение, стало известно еще 31 октября. Петербуржца подозревают в киберпреступлениях — в том числе, против американских граждан.

Вечером 12 ноября прошедшую накануне экстрадицию россиянина прокомментировали и в МИД РФ. По итогам встречи замглавы министерства Михаила Богданова с временным поверенным в делах Израиля Яковом Ливне дипломаты заявили, что «такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».



