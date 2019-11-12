«Нужен был просто диалог». В МВД Дагестана заявили, что жительницы Хасавюрта штурмовали филиал «Газпрома» из-за «праведного гнева»
В МВД Дагестана фактически встали на сторону нарушивших закон жительниц Хасавюрта, которые штурмовали филиал «Газпрома» в городе. В Instagram ведомства 12 ноября появился официальный комментарий ситуации.
«Диалог, а точнее его отсутствие, причина произошедшего. Есть одна замечательная фраза, сказанная главной героиней фильма "Москва слезам не верит", когда она, став руководителем крупного предприятия, сказала однажды подчиненному: "Меня не интересует почему НЕТ, меня интересует, что вы сделали, чтоб было ДА". Именно так складывается и данная ситуация. Женщины на видео негодуют, они нарушают закон, выламывая скамьей Закрытую Железную Дверь, но гнев их праведный. Они вправе получить обе вещи: тепло в свои дома в середине ноября и ответ, на вопрос, почему его нет», – говорится в сообщении МВД.
Есть одна замечательная фраза, сказанная главной героиней фильма "Москва слезам не верит", когда она, став руководителем крупного предприятия, сказала однажды подчиненному: "Меня не интересует почему НЕТ, меня интересует, что вы сделали, чтоб было ДА". ? Именно так складывается и данная ситуация. Женщины на видео негодуют, они нарушают закон, выламывая скамьей Закрытую Железную Дверь, но гнев их праведный. Они вправе получить обе вещи: тепло в свои дома в середине ноября и ответ, на вопрос, почему его нет. В любом случае, они требуют обратной связи, на которую имеют полное право. Диалог! Если в конфликтной ситуации не выйти на диалог, а остаться за закрытыми дверями, то ситуация из конфликтной становится критической. И вот тогда приходится обращаться в полицию. Люди требуют подключить газ, как оказалось его дали, но давление настолько низкое, что обогреть дома не получается. Необходимо обеспечить его подачу, если по объективным причинам это временно невозможно, то людям необходимо разъяснить причины, и в самые кратчайшие сроки устранить возникшие проблемы, а не закрываться от них и вызывать полицию. Полиция должна обеспечивать общественный порядок и не может не принимать поступивший вызов, но в данной ситуации можно было избежать конфликтной ситуации. Нужен был просто диалог представителей газовых компаний со справедливо возмущенным населением, и тогда бы не пришлось звонить на 02. P.S. Если кому-то кажется, что в полиции служить просто... поверьте, это только кажется. Говорите! Общайтесь! Говорите с детьми... говорите с людьми... и тогда абсолютное большинство проблем не только решится – просто не возникнет! Всем мира и взаимопонимания! С уважением, Админ. @mvd.dagestan
Ранее жительницы Хасавюрта, возмущенные отсутствием отопления, пытались даже протаранить дверь филиала «Газпрома» деревянной скамейкой. На место пришлось вызывать полицию. В МВД уверяют, что на всех задержанных составили протоколы на месте и отпустили.
Как уточнили в МВД, газ в Хасавюрт поставляется, но давление слишком слабое для отопления жилья. Местное издание «Черновик» сообщало, что такая ситуация продолжается уже месяц, при этом в городе установилась минусовая температура.