«Нужен был просто диалог». В МВД Дагестана заявили, что жительницы Хасавюрта штурмовали филиал «Газпрома» из-за «праведного гнева»

В МВД Дагестана фактически встали на сторону нарушивших закон жительниц Хасавюрта, которые штурмовали филиал «Газпрома» в городе. В Instagram ведомства 12 ноября появился официальный комментарий ситуации.

«Диалог, а точнее его отсутствие, причина произошедшего. Есть одна замечательная фраза, сказанная главной героиней фильма "Москва слезам не верит", когда она, став руководителем крупного предприятия, сказала однажды подчиненному: "Меня не интересует почему НЕТ, меня интересует, что вы сделали, чтоб было ДА". Именно так складывается и данная ситуация. Женщины на видео негодуют, они нарушают закон, выламывая скамьей Закрытую Железную Дверь, но гнев их праведный. Они вправе получить обе вещи: тепло в свои дома в середине ноября и ответ, на вопрос, почему его нет», – говорится в сообщении МВД.

Ранее жительницы Хасавюрта, возмущенные отсутствием отопления, пытались даже протаранить дверь филиала «Газпрома» деревянной скамейкой. На место пришлось вызывать полицию. В МВД уверяют, что на всех задержанных составили протоколы на месте и отпустили.





Как уточнили в МВД, газ в Хасавюрт поставляется, но давление слишком слабое для отопления жилья. Местное издание «Черновик» сообщало, что такая ситуация продолжается уже месяц, при этом в городе установилась минусовая температура.