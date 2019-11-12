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12.11.2019 22:39
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«Беговую» и «Дунайскую» подмочили грунтовые воды. На борьбу с сыростью брошены тряпки

«Беговую» и «Дунайскую» подмочили грунтовые воды. На борьбу с сыростью брошены тряпки

Елена Кузнецова/«Фонтанка.ру»

На территорию двух станций петербургского метро просочилась вода 12 ноября. Осадки под землей выпали в день без дождя.

На подтопление «Беговой» и «Дунайской» «Фонтанке» пожаловались читатели. «Стены влажные, из них просачивается вода, на полу — заботливо уложенные тряпочки», — написали горожане.

«Беговую» и «Дунайскую» подмочили грунтовые воды. На борьбу с сыростью брошены тряпки

В пресс-службе метрополитена подтопление объяснили активностью грунтовых вод и отметили, что проблема на новых станциях должна быть устранена по гарантии. Пока сотрудники подземки борются с ней с помощью подручных средств.

«Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» открыли 3 октября 2019 года. Срок перенесли почти на месяц из-за недоделок. Однако уже через пару часов после торжественной церемонии на «Дунайской» случилась мощная протечка. В «Метрострое», который и построил 3 станции за 33 млрд рублей, заявили тогда, что разбираются. Позже в метрополитене объяснили появление воды ошибкой уборщиков. В клининговой компании это отрицали



© Фонтанка.Ру
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