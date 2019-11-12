В Иерусалиме заложили памятник защитникам блокадного Ленинграда

Церемония закладки памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда, прошла сегодня в столице Израиля. Инициатива установки монумента принадлежит израильскому Союзу ветеранов Второй мировой и Объединению блокадников Ленинграда в Израиле.

В мероприятии, сообщает израильский корреспондет «Коммерсанта» 12 ноября, приняли участие мэр Иерусалима Моше Леон, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, главный раввин России Берл Лазар, президент Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, ветераны Второй мировой войны.

Деньги на установку памятника выделили Евро-Азиатский и Российский еврейские конгрессы, Еврейский национальный фонд «Керен Каемет ле-Исраэль», фонд «Керен ха-Йесод» и Виктор Вексельберг. Проект монумента был разработан российскими и израильскими скульпторами и архитекторами — Владиславом Маначинским, Анатолием и Ладой Черновыми и Уди Касифом. Памятник высотой 8,5 м и весом 680 кг будет выполнен из стали в виде стелы (свечи), на которой размещены символы Ленинграда и Израиля. Пламя свечи будет сделано из бронзы, в нем будут запечатлены силуэты людей, погибших во время холокоста и блокады Ленинграда.

«Этот памятник будет напоминать нам о героизме защитников и блокадников Ленинграда»,— заявил мэр Иерусалима. Он напомнил, что Израиль занимает второе место после Санкт-Петербурга по численности проживающих здесь блокадников.







Открытие памятника состоится 27 января 2020 года, когда в России отмечается День снятия блокады Ленинграда, а во всем мире — День памяти жертв холокоста. Планируется, что на открытии будут присутствовать президент России и премьер-министр Израиля.



