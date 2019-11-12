Главе Пентагона пришлось вспомнить русский, чтобы ответить на вопрос об импичменте Трампа
Наказание за показания в Конгрессе США подполковника Александра Виндмана стало причиной того, что министр обороны США Марк Эспер обнраужил минимальное знание русского языка.
Журналисты, как пишут 12 ноября РИА Новости, несколько раз спросили Эспера, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру. Глава Пентагона отрицал такое намерение, но его продолжали спрашивать не «придет ли конец карьере Виндмана».
«No, nyet, nein, – сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки. – Какой язык вам подходит?».
Представители СМИ были удовлетворены.
Справка:
Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Именно он рассказа о том, что президент США оказывает давление на коллегу с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.