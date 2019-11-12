Главе Пентагона пришлось вспомнить русский, чтобы ответить на вопрос об импичменте Трампа

Наказание за показания в Конгрессе США подполковника Александра Виндмана стало причиной того, что министр обороны США Марк Эспер обнраужил минимальное знание русского языка.

Журналисты, как пишут 12 ноября РИА Новости, несколько раз спросили Эспера, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру. Глава Пентагона отрицал такое намерение, но его продолжали спрашивать не «придет ли конец карьере Виндмана».

«No, nyet, nein, – сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки. – Какой язык вам подходит?».

Представители СМИ были удовлетворены.



