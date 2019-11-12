Жизнь за границей и знание иностранных языков. Анкеты для переписи 2020 дополнили новыми вопросами

Вопросами о миграции дополнили анкету для переписи населения, которая пройдёт в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости 12 ноября.

Как рассказал советник главы Росстата Павел Смелов, правительство РФ накануне утвердило формы переписных листов. На этот раз список дополнили вопросами о жизни за рубежом и о языках, которыми пользуются респонденты для общения каждый день.

«В опросные листы добавлены, в том числе, вопросы «Проживали ли вы более 12 месяцев в других странах?», «Где вы проживали до прибытия в Россию?» и «Год прибытия (возвращения) в Россию», — отметил Смелов, уточнив, что по этим вопросам можно будет проводить международные сопоставления о миграционных потоках.

В 2020 году больше обычного уделят внимание, так называемой маятниковой миграции – из близлежащих районов в крупные города. Для этого добавлен вопрос «Ваша работа находилась в том же населенном пункте, где вы проживаете постоянно» и «Где находилась ваша основная работа», «Вы выезжали на работу…».





Заполнение опросника займет не более 7-15 минут.