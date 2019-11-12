По требованию замгенпрокурора. Минюст внес организацию «Человек в беде» в список нежелательных

Чешская неправительственная организация стала очередным пунктом перечня иностранных и неправительственных, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом 12 ноября говорится в релизе Минюста, размещенном на сайте.

В сообщении уточняется, что «Человек в беде» попал туда на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 7 ноября 2019 . А само решение принято в рамках противодействия лицам, «причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека».

Организация стала 19-й, деятельность которой Минюст признал нежелательной.

«Человек в беде» работает в 34 странах мира, и, согласно своей миссии, оказывает помощь в кризисных точках, а также содействие развитию демократии и прав человека в мире.



