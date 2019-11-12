ФАС позволила Ростелекому стать единственным владельцем Tele 2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ПАО «Ростелеком» о приобретении 55% у ООО «Т2 РТК Холдинг». Таким образом госоператор станет единоличным владельцем мобильной сети.

О принятом решении 12 ноября сообщает антимонопольное ведомство.

Полгода назад «Ростелеком» договорился с Tele2 о создании единой группы с перспективой выручки в 500 млрд рублей.

Однако для того, чтобы оплатить эту сделку, компания должна была выпустить по закрытой подписке допэмиссию в пользу ВТБ. При этом в октябре 2019 года президент Путин подписал указ, в котором прописывалось, что совместная доля Росимущества, ВТБ и ВЭБ.РФ не должна оказаться ниже 50%, в прямом госвладении должно быть не менее 33,2%.





До этого «Ростелекому» принадлежало только 45% Tele2. Остальной долей владел Tele2 Russia Holding AB, половина в которой принадлежала ВТБ, 40% – Invitel B. V. Алексея Мордашова, 10% – банку «Россия» Юрия Ковальчука.

Теперь 13 ноября, как пишет «Интерфакс» совет директоров «Ростелекома» должен провести заседание с обсуждением параметров сделки, а также вопрос о цене размещения дополнительных акций компании и другие связанные со сделкой вопросы.

Закрытие сделки ожидается в I квартале 2020 года.