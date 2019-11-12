Студент через десять лет получил ответ на письмо, брошенное в бутылке в океан

В США студент получил ответ на письмо, которое он в девять лет положил в бутылку, запечатала и бросил в Атлантический океан.

Как сообщает 12 ноября РИА Новости со ссылкой на CNN, в письме, отправленном в плавание в августе 2010 года на пляже в штате Массачусетс, он вложил свой адрес и просил написать ему, если когда-нибудь письмо найдет хоть какого-нибудь адресата.

«Я люблю яблоки. Я люблю пляж, мой любимый цвет – синий. Я люблю животных. Я люблю автомобили. Я люблю космос», – таким незамысловатым было письмо подростка.

Послание доплыло до атлантического побережья Франции и через 10 лет было обнаружено между городами Конти и Мимизан.



«Ушло девять лет, чтобы преодолеть разделяющие нас 6 тысяч километров. Ты вырос за это время, теперь тебе 19 лет», – написал в ответном послании обнаруживший бутылку житель Франции, подписавшийся Ж. Дюбуа.















