Просвещение под 180% годовых. Почему порой выгодно отчислять студентов-платников

Университет профсоюзов требовал почти 1 млн рублей от студентки, проучившейся на коммерческой основе четыре месяца. Освоение знаний оказалось сопоставимо с получением микрозаймов под бешеные проценты.

Петр Ковалев/Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд 12 ноября признал непомерным аппетит негосударственного вуза в попытке обогатиться на отчисленной студентке. Условия платного обучения предусматривали неустойку, которой могут похвастать ростовщики.



Уроженка Череповца Екатерина Хвалова через конкурсный отбор поступила на факультет культуры Гуманитарного университета профсоюзов по специализации «реклама и связи с общественностью». Через полтора месяца бесплатной учебы она схлопотала два дисциплинарных взыскания. После опоздания на пару и отлучки из студенческого общежития вуз в одностороннем порядке расторг договор за «систематическое нарушение учебной дисциплины», но не отчислил. Хвалова согласилась на общие основания и в декабре подписала коммерческий договор с условием стопроцентной оплаты до 1 марта 2016 года.

Деньги она не внесла и на следующий день была отчислена – проучившись «платником» менее 3 месяцев. Дорожки ГУПа и Екатерины разошлись, они зажили самостоятельной жизнью. Девушка забыла неприятный опыт, а вуз – нет.

В январе 2019 года университет обратился в Череповецкий горсуд с иском к бывшей студентке о взыскании почти 1 миллиона рублей – стоимости обучения на первом курсе в размере 197 тысяч и неустойки за нарушение срока возмещения этой стоимости в размере 744 тысяч.

По условиям соглашения ГУПа и Хваловой, несвоевременное внесение денег за учебу влекло начисление 0,5 % стоимости обучения за каждый день просрочки. Фактически договор предусматривал, что студентке вуз дал в пользование денежные средства под 180 % годовых.





Это очень высокая ставка даже по меркам банков, основной целью которых является извлечение прибыли. К примеру, для микрофинансовых организаций установлен потолок 365 % годовых, а потребительский кредит выдается под 24 %.

«На счетчик» студентку университет профсоюзов поставил сразу после расторжения договора и выждал почти весь срок исковой давности. Он составляет три года. К подаче иска за Хваловой, по мнению вуза, числился огромный долг.

Дело из Череповца передали в Петербург, так как ответчица осталась здесь после неудачной учебы. ГУП частично изменил требования к ней. Понесенные на обучение Хваловой расходы уменьшил до 131 тысяч рублей (с 1 сентября 2015-го по 1 марта 2016-го, хотя платный договор действовал с декабря), а начисленные проценты – до 539 тысяч.

Суд посчитал, что университет понес расходы на обучение Хваловой в размере 128 тысяч рублей, и категорически не согласился с неустойкой. Она была признана явно несоразмерной сумме основного долга Хваловой.

«Правовая природа неустойки не является способом обогащения», – уточнил суд и снизил ее размер почти в десять раз – до 55 тысяч рублей. Эта сумма сопоставима с выдачей кредита под разумные 20 процентов годовых.

Особенности платы за обучение в ГУПе не раз становились предметом судебных споров. Третьекурсник факультета культуры Александр Харабуг, например, оспаривал отказ вуза возвращать внесенные в счет следующего курса деньги при добровольном и досрочном отчислении. Суды приняли его сторону.

В апреле 2019 года Санкт-Петербургский горсуд рассматривал дело бывшей студентки Дарьи Твердовский против вуза. Она просила взыскать предварительную оплату за второй курс обучения.





Представители ГУПа сослались на договор со студенткой, по которому оплата не возвращается независимо от причин отчисления: «Расходы университета являются запланированными и не могут быть предотвращены при отчислении».

Суд пришел к выводу, что студентка рассчитывала на платные образовательные услуги. Они фактически не были оказаны в полном объеме. Соответственно, возврат денег правомерен. Договор университета суд признал недействительным, так как он ущемляет права потребителя, и противоречащим Гражданскому кодексу. С университета взыскали 128 тысяч рублей предоплаты, 66 тысяч рублей штрафа и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В настоящее время на сайте ГУПа в разделе «160 вопросов ректору от абитуриентов» под номером 118 опубликован диалог родителей и Александра Запесоцкого:

– В случае, если дочь будет отлично учиться и ее переведут на бюджет, вернут ли нам деньги, внесенные вперед?»

– Да, конечно, деньги вам вернут в этом случае за все последующие годы. Каждый год мы миллионы рублей так возвращаем. Принцип здесь таков: финансовые механизмы работы вуза не могут противоречить задаче качества подготовки выпускников. В общем, мы относимся к этому так: несколько миллионов рублей в год бюджет СПбГУП может позволить себе потерять, чтобы у ребят были дополнительные стимулы к хорошей учебе».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»