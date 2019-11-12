Подписи невидимок. Членам УИК «Московская застава» придется объяснить, как камеры не заметили момента подписи, хотя они есть в протоколах

Московский районный суд Петербурга ждет для дачи свидетельских показаний членов участковой избирательной комиссии №1286 МО «Московская застава», сообщает 12 ноября из зала заседаний корреспондент «Фонтанки». Их подписи заверяют протокол, на основании которого данные были внесены в ГАС «Выборы». На записи с камер наблюдения с участка, которую участники процесса и судья смотрели на предыдущем заседании, рассказал истец Кирилл Швайковский, видно, что в 1.30 10 сентября, когда якобы и был подписан документ, члены комиссии ничего не подписывали.

Суд пояснил, что в обязательном порядке должны быть опрошены в качестве свидетелей члены УИК. На протоколе стоят подписи зампреда комиссии Ахмеда Сейфеддина, секретаря УИК Русланы Попковой, членов комиссии Полины Дворяшиной, Дарии Киреевой, Ульяны Сороки и Яромира Ярмолюка. Отсутствует только подпись делегированной от «Справедливой России» Евгении Кузнецовой. Сейфеддин ранее выступал в суде в качестве свидетеля ответчика и заявил, что поставил свою подпись на час позже указанного на протоколе времени.

Кроме того, ответить суду на ряд вопросов предстоит и председателю УИК Игорю Ярмолюку. Он, как утверждает Иван Ефимов, который представляет в суде одновременно интересы участковой, территориальной и муниципальной избирательных комиссий, уехал на постоянное место жительства в Мурманск сразу после окончания выборов. В случае если эта информация подтвердится и председатель УИК не сможет явиться в суд, опрос Ярмолюка будет проведен с помощью видеоконференции.

Кандидаты от «Яблока» Кирилл Швайковский, Екатерина Сапрыкина и Дмитрий Хорзов обратились в суд с иском об отмене результатов выборов по УИК 1286. По их версии, комиссия подсчитала итоги голосования, но не зафиксировала их: не провела итоговое заседание и не внесла данные в увеличенную форму протокола, после чего вместе с избирательной документацией покинула участок.



