Проезд в метро 60 рублей, в автобусе – 50 рублей. Как Беглов подправил городской бюджет в разделе «Транспорт»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил свои правки в финансовый план города на 2020 год. Добавил 11 млрд рублей на исчезновение маршруток, порезал субсидию перевозчикам, а значит, утвердил увеличение стоимости проезда и одобрил подорожание ряда объектов на 1 млрд рублей.

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Губернаторская поправка в бюджет Петербурга на 2020 год будет представлена Законодательному собранию 20 ноября. Одной рукой Александр Беглов срезал субсидию городским перевозчикам почти на 3 млрд рублей. Исходя из предшествующей информации из комитета по транспорту, это может означать подорожание жетона метро до 60 рублей, а билета в наземном транспорте до 50 рублей.

Проезд

В последней версии бюджета без поправки Беглова субсидии для перевозчиков выглядели так: метро – 20,5 млрд рублей, автобусы – 13 млрд (из которых 9,3 млрд рублей для «Пассажиравтотранса») и «Горэлектротранс» – 10,1 млрд. Городской комитет финансов признался, что эти цифры подразумевают рост стоимости проезда до 55 рублей в подземке и до 45 рублей на наземном транспорте.

Однако в комитете по транспорту с коллегами из финансового блока фактически не согласились и объяснили, что даже в этом случае потребуется дополнительная субсидия в размере 1,7 млрд рублей. Можно обойтись без неё, но для этого нужно будет еще больше увеличить стоимость разового проезда – до 50 рублей в наземном транспорте и до 60 рублей в метро. Проездные билеты длительного пользования при этом должны подорожать на 8%. Исходя из того, как губернатор Александр Беглов поправил бюджет, именно к этому и стоит готовиться: после его корректив расходы на перевозку пассажиров в метро сокращаются на 661 млн рублей, автобусами — на 2,2 млрд рублей, а наземным электротранспортом — на 88 млн рублей.

Чисто теоретически сокращение субсидий может означать то, что в правительстве нашли способ не повышать стоимость проезда, но и сократить объем субсидий. Например, этого можно было бы добиться за счет оптимизации расходов транспортных ГУПов. Более того, губернатор дал понять, что интересуется экономикой перевозок. «В 2005 году расходы метрополитена Санкт-Петербурга покрывались собственными доходами на 95%, практически в полном объеме. Сегодня – на 56%», – говорил Александр Беглов в городском парламенте.





В аппарате вице-губернатора Евгения Елина «Фонтанке» сообщили, что сам губернатор уже заявил о повышении стоимости проезда, однако власти еще не определились, насколько именно он вырастет. Конкретикой пообещали поделиться ближе к концу текущей недели.

Важно отметить, что электронные проездные так сильно в цене не скакнут. В преддверии транспортной реформы городские власти особенно сильно озадачились переводом горожан на электронные проездные – так легче анализировать передвижения граждан, а значит, и наиболее оптимально скорректировать маршрутную сеть. «Нужно было несколько лет назад резко повышать стоимость разового проезда, стимулируя граждан использовать электронные проездные. Но на такой шаг не решились», – говорит собеседник нашего издания в правительстве города.

При этом стоит отметить, что деньги на увеличение уставного фонда транспортных госпредприятий нашлись. За этой формулировкой, как правило, скрываются финансовые транши на строительство инфраструктуры предприятий либо закупка нового подвижного состава. Так, ГУП «Петербургский метрополитен» получил от Беглова по этому пункту 392 млн рублей, при первоначально планируемых 4,7 млрд рублей. «Горэлектротрансу» градоначальник не добавил ни рубля к изначально запланированным 934 млн рублей. А вот для ГУП «Пассажиравтотранс» в первоначальной версии бюджета и вовсе не было предусмотрено финансирования на увеличение уставного фонда. После вмешательства Александра Беглова такая строчка в расходах появилась, субсидия для госпредприятия составит 981 млн рублей.

Транспортная реформа

Ожидаемой правкой в бюджет было появление 11,2 млрд рублей на масштабную реформу, которая в документе фигурирует как «выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах». Именно о такой расходной части на второе полугодие 2020 года говорил вице-губернатор Эдуард Батанов. В 2021 году губернаторская поправка предусматривает 24,5 млрд рублей на транспортную реформу, а в 2022 году – 26,2 млрд рублей.

В правках Беглова в разделе с доходами есть и 5 млрд рублей «за оказание платных услуг». Собеседники «Фонтанки» в Смольном подтвердили, что речь идет о деньгах, полученных за перевозку пассажиров. Эту же сумму ранее и называл вице-губернатор Батанов. Напомним, реформа предполагает, что после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое: из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. При этом будет использоваться свежая техника, а льготникам не придется выискивать подходящий автобус.





Учел губернатор и другой аспект реформы – инфраструктуру. Так, в его поправке есть дополнительный 1 млрд рублей в 2020 году на автобусные остановки. До вмешательства губернатора на них было предусмотрено 50 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы организовать 120 остановочных пунктов. Для реформы, правда, нужно 560, но их такими темпами обустроят в ближайшие 4 – 5 лет.

Еще 117 млн рублей Александр Беглов добавил на 2 выделенные полосы для общественного транспорта. Одна из них появится на участке проспекта Маршала Блюхера от Лабораторной улицы и повернет на проспекте Энергетиков вплоть до Партизанской улицы. Вторая порадует пассажиров на юге города: власти продлят «выделенку» на Ленинском проспекте. Она пройдет сквозь Московский проспект и дальше на улицу Типанова, проспект Славы, Ивановскую улицу, через Володарский мост до Народной улицы.

Подорожавшая инфраструктура

На 847 млн рублей после губернаторской поправки стала толще адресная инвестиционная программа. При этом новых объектов в ней не появилось, просто неожиданно подорожали старые. Так, например, сметная стоимость реконструкции Лиговского путепровода увеличилась с 3,8 млрд рублей до 4,3 млрд рублей, а расширение Гореловского путепровода подорожало с 1 млрд рублей до 1,14 млрд. Еще один объект, потребовавший дополнительных затрат, – обход Красного Села на участке от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе. Этот отрезок теперь стоит не 3,3 млрд рублей, а 3,6 млрд рублей.

Как объяснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, которому и предстоит распределять эти деньги, стоимость реконструкции переправ на юге города увеличилась из-за разорванных с ЗАО «Пилон» контрактов. Компания должна была расширить путепроводы, но попала под банкротный иск от налоговой и резко потеряла в оборотных средствах. В начале октября 2019 года Смольный расторг с ней все соглашения. По словам представителей комитета, чтобы заключить новые контракты с новым подрядчиком, пришлось пересчитать их стоимость по индексам текущего времени.

А вот обход Красного Села, часть которого по госконтракту строит «АБЗ-Дорстрой», подорожал из-за позиции «Газпрома». Как объяснили в комитете, изначально предполагалось, что газовые трубы, которые располагаются на участках строительства, газовый гигант переложит сам. Однако поставщик ресурсов отказался это делать. Поэтому Александру Беглову и пришлось увеличить его стоимость.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»