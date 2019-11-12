Великий уравнитель. ФАС требует от Booking.com снять запрет для российских гостиниц снижать цены на других ресурсах

Предписание о прекращении нарушения российских законов в сфере туристического бизнеса направила Федеральная антимонопольная служба РФ компании Booking.com B.V., владеющей одноименным сервисом бронирования апартаментов и номеров в отелях. Ведомство усмотрело нарушение закона о конкуренции в условиях договоров, которые ресурс заключал с гостиницами, владельцами апартаментов и других средств размещения.

Как говорится 12 ноября на сайте ФАС, проверка работы Booking.com выявила признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке. В договорах ведомство нашло условие о паритете цен, согласно которому отели могли не сдавать свои номера дешевле, чем другие онлайн-ресурсы (в том числе собственный сайт). В том числе, заложниками системы становились туристы, которые пришли в отель сами, ногами.

Предупреждение, ставшее результатом проверки, требует от Booking.com в течение месяца убрать этот пункт из договоров с клиентами. В противном случае компания сначала будет оштрафована, а впоследствии привлечена к административной ответственности.

В 2018 году Минкультуры выступало с инициативой о рассмотрении предложения «по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».



