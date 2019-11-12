«Кадры, овладевшие техникой, решают все». Первому заму Рогозина пришлось променять Маска на Сталина

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Юрий Урличич заявил, что на официальных мероприятиях ему запрещают цитировать Илона Маска.

Как пишет 12 ноября РИА Новости, об этом Урличич сказал на конгрессе в Москве. Заместитель Рогозина отвечал на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова. Тот поинтересовался — почему в своей презентации о задачах отрасли Урличич не сказал о нехватке молодых специалистов.

«Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все», – ответил замдиректора Роскосмоса.

Кто именно запрещает ему цитировать Маска, Урличич не рассказал.



