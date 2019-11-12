Укладка трубопровода «Северный поток-2» на территории России полностью завершена

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, сообщила, что завершила комплекс работ по трубоукладке на морском и сухопутном участке в России.

«Установлено основное технологическое оборудование на площадке береговых объектов, возводятся здания эксплуатационного назначения. Наземный линейный участок построен методом открытого траншейного строительства с использованием траншейных крепей, протягивания плетей газопровода в предварительно подготовленные траншеи и их соединения приблизительно посередине сухопутного участка», – рассказали в пресс-службе компании 12 ноября.







В прикрепленных результатах экологического мониторинга отмечается, что за счет использования инновационного метода строительства воздействие на природу сократилось вдвое по сравнению с традиционной технологией. Затронуто работами оказалось не более 0,1% территории Кургальского заказника. А воздействия на морском участке сопоставимы с естественными колебаниями и сезонной динамикой. Также не выявлено значительных воздействий строительства на птиц, включая мигрирующих. И не отмечено негативного влияния на пересекаемые природные комплексы и флору заказника.

Напомним, что 30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на строительство участка газопровода в исключительной экономической зоне страны. Агентство одобрило заявку на маршрут протяжённостью 147 км к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Дании на выдачу разрешения потребовалось два года размышлений.



