На Косыгина водитель «Аутлендера» протаранил «Чижика» и жестом показал своё отношение к скопившейся пробке

Авария с трамваем блокировала движение транспорта в Красногвардейском районе Петербурга вечером 12 ноября. О ДТП на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального рассказали очевидцы в социальных сетях около 18.00.

На опубликованных снимках запечатлён «Мицубиси Аутлендер», въехавший в трамвай «Чижик». По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за ДТП парализовано движение по проспекту Косыгина от станции метро «Ладожская» до Индустриального проспекта. Также стоят расположенные по соседству проспекты Энергетиков и Ириновский.

Водитель «Аутлендера» жестом высказал отношение к сложившейся ситуации. В сторону очевидцев он показал средний палец. По данным «Фонтанки», машиной пользуются отец и сын, за автомобилем числится небольшое количество штрафов.

В отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти информация о пострадавших в аварии не поступала.



