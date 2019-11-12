«Он не заслужил своей славы». Франция может лишить Соколова ордена Почетного легиона

Олег Соколов, который был удостоен ордена Почетного легиона за свои исследования, скорее всего, может лишиться главной награды республики после поднятой шумихи. Научные изыскания россиянина французы теперь называют вторичными.

Олег Соколов/Фото: Лев Шлосберг

Убийство Анастасии Ещенко, в котором признался уже бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, до такой степени шокировало французов, что они поговаривают о лишении ученого ордена Почетного легиона. Членом «общества элиты живых», так называл награду генерал Де Голль, российский преподаватель стал в 2003 году. Высшую награду республики он получил за вклад в изучение истории Франции и ее популяризацию.

«Орден может быть отозван у иностранца за совершение действий, противоречащих чести или способных нанести ущерб Франции. Соответствующие процедуры прописаны в кодексе», – 12 ноября уточнила «Фонтанке» представитель службы по связям с общественностью ордена Почетного легиона Сесиль Кретьен после вопроса о деле Соколова.

По ее словам, расследование дисциплинарного дела и вынесение вердикта ложится на плечи совета ордена. Правда, конечное решение должен принять президент Франции – великий магистр ордена Почетного легиона. «Дисциплинарная процедура занимает от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной», – уточнила Кретьен.

Шанс лишиться ордена у Соколова вполне реален, так как награду можно потерять и за меньшие прегрешения. Например, в мае 2019 года кавалером перестал быть Клод Геан, бывший министр внутренних дел, заморских территорий, местного самоуправления и иммиграции. Несколькими месяцами ранее политика признали виновным в коррупции, оштрафовали на 75 тысяч евро и запретили работать на государственной службе в течение пяти лет. В 2018-м ордена лишили одного из бывших руководителей полиции Лиона Мишеля Нейрэ. Мужчина был осужден по обвинению в коррупции и преступном сговоре. В его случае вынесение вердикта заняло всего несколько месяцев.





Научные заслуги человека, которому 15 лет назад вручили главную награду, теперь также ставятся под сомнение. Французский историк и экономист, автор исследовательских книг о Наполеоне Пьер Бранда рассказал «Фонтанке», что идеи преподавателя СПбГУ часто совпадали с теми, что высказывали и другие авторы. «Он не заслужил своей славы», – довольно резко высказался эксперт.

Ранее в разговоре с 47news Пьер Бранда охарактеризовал Олега Соколова как человека эксцентричного и несдержанного. Он отмечал, что подобная манера поведения часто мешала работе русского специалиста.

Шокированы и опечалены

В социальных сетях имя Соколова связывают также с историческим посещением Крыма французским политическим десантом в 2015 году. Однако сами участники той поездки заверили «Фонтанку», что знают его исключительно как пассионарного и страстного историка, поступок которого шокировал родину Наполеона.

Глава французской делегации в Крыму и экс-министр транспорта Тьерри Мариани в телефонном разговоре с корреспондентом «Фонтанки» опроверг причастность Олега Соколова к организации поездки. «Во время подготовки мы взаимодействовали только с мистером [Леонидом] Слуцким. Соколов не имеет к этому никакого отношения», – заверил Мариани. При этом представлявший тогда республиканцев депутат подчеркнул, что знает Соколова, но исключительно как историка. «Пересекались на каких-то мероприятиях» – так свое знакомство с доцентом СПбГУ описал француз.

Также в 2015 году Крым посетил мэр французского города Бриенн-ле-Шато Николя Дуик, который, по его словам, неплохо знал Соколова, однако опять же исключительно как ученого. Российский историк интересовался возглавляемым Дуиком городом, так как именно тут была военная школа, где ремесло постигал Наполеон. Мэр утверждает, что примерно 10 лет назад впервые встретил Соколова, которого все это время знал как амбициозного историка и реконструктора. «Очень страстно относился к истории», – вспоминает Дуик, как Соколов облачался в костюм Наполеона во время реконструкций событий наполеоновского периода. Мэр отмечает, что страсть россиянина к воссозданию событий прошлого была «слишком амбициозной». Однажды тот привез с собой несколько сотен человек в населенный пункт с трехтысячным населением, чтобы реконструкция была более достоверной.



Дуик рассказал, что французы, которые знали Соколова все эти годы, были «шокированы и опечалены» новостями о преступлении, в котором подозревают их знакомого. «Загадочный человек. Про таких писал Федор Достоевский», – резюмирует Дуик.

Еще одним участником тура в Крым был Эмерик Шопрад, представлявший в Европарламенте Францию и партию «Национальный фронт» с 2014 года. Он также опроверг посредничество Соколова, заверив, что не знал этого человека до недавних событий. «Грустно видеть, что великий историк и профессор может вот так сойти с ума. Какой ужас для этой девушки! Но это человеческое безумие, которое может произойти в любое время в любой стране, в любой социальной и политической среде» – так Шопрад охарактеризовал новости про доцента СПбГУ.





Член Комитета по международным делам, обороне и Вооруженным силам Франции Ив Поццо ди Борго, который также был включен в группу посетивших Крым депутатов, отметил, что не знает Олега Соколова как организатора.

Накануне глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий в комментарии «Фонтанке» опроверг какое-либо участие Олега Соколова в отправке в Крым депутатов из Франции. «Я не знаю Олега Соколова, никогда до этой трагедии о нем не слышал и никогда с ним не разговаривал», – заверил депутат.

Евгений Богданов,

Наталья Леонидова,

«Фонтанка.ру»