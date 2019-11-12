Беглов своей поправкой вдвое увеличил расходы Горизбиркома. Набирается 490 млн, в которые ранее оценивали избирательную реформу

В губернаторской поправке в проект бюджета Петербурга 2020 года расходы городской избирательной комиссии увеличены на 224 млн рублей. Речь идет, в том числе, о содержании территориальных комиссий, которых должно стать больше.

По данным «Фонтанки», на 76 млн растут затраты на содержание членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий. Ранее по этой статье расходов значилось 84 млн рублей. Еще на 148 млн увеличиваются расходы на обеспечение деятельности Горизбиркома и ТИК (было 173 млн). Всего в первоначальном варианте бюджет ГИК составлял 258 млн.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что петербургский избирком запросил у городских властей 490 млн рублей на проведение электоральной реформы. Предполагалось, что эта сумма должна быть заложена в проект бюджета и в губернаторскую поправку. Главная статья расходов — увеличение числа ТИК в Петербурге (сейчас этих комиссий 30).

Подробнее о губернаторской поправке читайте в материале «Фонтанки».



