16 причин Грефа: Сбербанк физически не может быстро подключиться к Системе быстрых платежей
Подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), продвигаемой ЦБ РФ, физически невозможно сделать до конца 2019 года. Так считает его глава Герман Греф.
«Это требует у нас внутри банка очень существенной доработки 16 базовых систем», — цитирует ТАСС Грефа 12 ноября.
Только разработка систем для подключения СБП, по его словам, закончится в середине января 2020 года. Потом предстоит начать тестирование.
Ранее СМИ сообщили, что все крупнейшие финансовые организации России последовали призыву регулятора и подключились, кроме Сбербанка. Герман Греф заявил, что компания долгие годы разрабатывала собственную систему быстрых платежей, а переход на СБП потребует дополнительных доработок. За нарушение банк уже был оштрафован.
Справка:
Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. Доступ к системе возможен через мобильное приложение банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера.