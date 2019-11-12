16 причин Грефа: Сбербанк физически не может быстро подключиться к Системе быстрых платежей

Подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), продвигаемой ЦБ РФ, физически невозможно сделать до конца 2019 года. Так считает его глава Герман Греф.

«Это требует у нас внутри банка очень существенной доработки 16 базовых систем», — цитирует ТАСС Грефа 12 ноября.









Только разработка систем для подключения СБП, по его словам, закончится в середине января 2020 года. Потом предстоит начать тестирование.

Ранее СМИ сообщили, что все крупнейшие финансовые организации России последовали призыву регулятора и подключились, кроме Сбербанка. Герман Греф заявил, что компания долгие годы разрабатывала собственную систему быстрых платежей, а переход на СБП потребует дополнительных доработок. За нарушение банк уже был оштрафован.



