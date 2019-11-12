«Он совсем потерял стыд». Приютский кот, прославившийся спасением товарищей из заключения, нашел хозяев

Кот по кличке Квилти из техасского приюта для животных Friends For Life прославился умением убегать из закрытых помещений и спасать из спецкомнаты своих сородичей. Сотрудники постоянно выкладывали снимки кота в Facebook и писали о том, что даже привязанная к двери швабра не может удержать Квилти. 11 и 12 ноября история подопечного центра попала в крупнейшие мировые СМИ.

В конце октября специалисты Friends For Life написали пост и сообщили, что Квилти совсем «потерял стыд», он выпускает кошек и сбегает сам по несколько раз на дню: «Пожалуйста, приходите и заберите его домой. Пожалуйста...», – в шутливой форме попросили смотрители и подчеркнули, что суперспособности проявлялись у животного с детства. В той семье, где он когда-то жил, Квилти развлекался тем, что открывал дверь для собаки, которой не разрешали входить в помещение.

В соцсетях запустили челлендж в поддержку кота с тегами #NoMoreDoors («Нет дверям») и #FreeQuilty («Свободу Квилти»). Соответствующие надписи даже появились на странице приюта в Facebook. После массовой огласки непослушное животное забрали домой: потенциальные хозяева присматриваются к Квилти и, скорее всего, оставят его себе. Из этой семьи он пока не убегал.



