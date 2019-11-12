Беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП в Москве. От тестов отстранили водителя беспилотника

На западе Москвы в аварию попал беспилотный автомобиль «Яндекса», который тестирует технологию на улицах столицы. Причина – предсказуемо, человеческий фактор.

Как сообщает 12 ноября Агентство городских новостей «Москва», в районе Проектируемого проезда №4931 столкнулись легковушка и беспилотник. В пресс-службе «Яндекса» агентству рассказали, что ДТП произошло по вине водителя, который находился за рулем беспилотного автомобиля.

Пострадавших в аварии нет, машины получили незначительные повреждения. В компании подчеркнули, что в момент столкновения беспилотный автомобиль находился под управлением водителя-испытателя. После произошедшего его временно отстранили от участия в тестировании.





Тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования началось в Москве летом 2019 года. В июле один из беспилотников «Яндекса» поймали на нарушении ПДД: машина пересекла стоп-линию на красный сигнал светофора.

Помимо Москвы, испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования сейчас проходят в Татарстане. А этим летом список регионов для тестирования предложили расширить до десяти. В него попали и Петербург с Ленинградской областью. В частности, беспилотники планируют пустить и в центр, в том числе на Невский проспект.