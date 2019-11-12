«Кто не хотел хоть раз "убить" свою женщину?» Реконструкторы перешли на осадное положение после записи в поддержку Соколова

Сообщество реконструкторов нормандского рыцарства XI века «Вильгельм», чья группа в соцсети «ВКонтакте» насчитывает скромные 257 участников, в одночасье стало известным благодаря записи о деле бывшего доцента Соколова. Волна славы и народного гнева накатила столь мощно, что 12 ноября паблик перешел на осадное положение и стал закрытым.

Пользователи социальных сетей, а следом и СМИ обратили внимание на пост, который появился в группе поздним вечером 9 ноября. Запись с хэштегом «сугубо личное мнение» гласила об ученых заслугах и незаурядных способностях арестованного за убийство аспирантки историка. В тексте сообщество реконструкторов призвали «не менять свое отношение к этому человеку». «Мы никак не можем из-за одного проступка в настоящем обнулить все его достоинства в прошлом», – развивал свою мысль автор.

«Можем сказать, что мы его понимаем. В конце концов, кто не хотел хоть раз "убить" свою женщину? Как говорится, пусть первый кинет в меня камень. Ведь даже истории и мифы разных народов рассказывают нам о том, как женщина может свести с ума и привести к упадку и гибели даже самых великих героев, таких, как, например, Геракл», – резюмировал автор.





В комментариях к записи многие поддерживали арестованного Соколова, указывая, что он хотя бы «не педофил и не коррупционер». Спустя день пост активно начали обсуждать в СМИ и соцсетях. Многие пришли к выводу, что запись — простой троллинг, однако значительная часть комментаторов сочла, что автор сослужил плохую службу реконструкторскому сообществу. После общественного резонанса запись исчезла, хотя в Сети к тому моменту разошлись скриншоты, а после сам паблик стал закрытым.

Большинство крупных сообществ реконструкторов хранят организованное молчание относительно дела Олега Соколова. Группа «Армия Фрундсберга», которая позиционирует себя как самое крупное и единственное организованное объединение XVI века, выпустила обращение, в котором заявила, что былые заслуги Соколова не могут оправдать такой поступок, оставив при этом последнее слово за следствием и судом. При этом не забыли упомянуть о конфликте историка с публицистом Евгением Понасенковым и вспомнили про травлю, от которой якобы страдал Олег Соколов в последние годы. В 2017 году Понасенков обвинил петербургского коллегу в плагиате, заявив, что Соколов якобы украл у него «концептуальный тезис–формулу об ответственности Александра I в развязывании всего конфликта с Наполеоном (1805–1815 гг.)». На ряде сайтов, в том числе и на личных страничках в соцсетях, Понасенков нелестно прошелся по своему оппоненту. Первый суд москвич проиграл, но второй суд встал на сторону публициста в споре с Соколовым.

Реконструктор Всеволод Радченко, лично знакомый с Соколовым, на своей странице в Facebook вспомнил события 2007 года. По его словам, во время реконструкции Бородинского сражения произошел конфликт, в ходе которого Соколов отдал приказ украинским реконструкторам армии наполеоновской Франции оборонять его от ОМОНа. Этому предшествовала эмоциональная речь историка, недовольного своим отстранением от организации реконструкции. По словам Радченко, речь Соколова «была настолько незапланированной и подрывной», что в какой-то момент ОМОН якобы получил приказ удалить историка с трибуны. После этого Соколов и призвал реконструкторов на помощь. На том же мероприятии, как вспоминает Радченко, Соколов попытался сорвать эполеты с реконструктора, впервые получившего чин без одобрения историка. Возник конфликт между сторонниками Соколова и группой московских реконструкторов, в который опять вмешался ОМОН. Несколько сторонников Соколова были задержаны, а его авторитет в среде сильно пошатнулся.

«Это лишь один небольшой эпизод из "закидонов" Олега Валерьевича. До того было и пропускание кавалерийского отряда на полном скаку через расположившийся на отдых 9-й лёгкий. И оттеснение конём несчастных девушек-реконструкторов, случайно попавшихся под горячую руку грозному вождю реконструкции. За некоторые свои выходки был неоднократно бит простыми реконструкторами», – пишет Радченко.

«Слава богу, подавляющее большинство моих коллег по цеху вменяемые, адекватные люди, чувствующие тонкую грань между вымышленным миром и реальностью и понимающие, что дозволено правилами игры, а что нет», – резюмировал реконструктор.