В Петербурге к енотолюбу-рецидивисту пришли инспекторы. Предпринимателя лишили полосатого заработка

Двух енотов вырвали из лап предпринимателя государственные инспекторы по охране окружающей среды 12 ноября. Об этом рассказали в комитете по природопользованию Смольного.

Животные содержались в квартире на Московском проспекте, которая служила контактным зоопарком. У владельца учреждения не нашлось необходимых документов на питомцев. В отношении предпринимателя Петрова возбудили дело об административном правонарушении. Изъятых енотов поместили в центр «Велес», где их осмотрят ветеринары.

Ранее инспекторы уже общались с Петровым. В прошлый раз на кусающихся животных пожаловались посетители контактного зоопарка. Тогда пять енотов забрали на карантин по бешенству.

В 2017 году у Петрова изъяли семь енотов. В отношении владельца возбудили дело об административном правонарушении. Бизнесмен с данным решением не согласился. Судебное разбирательство длилось около 9 месяцев. В итоге Смольнинский районный суд вынес решение оставить в силе постановление комитета по природопользованию об изъятии зверей, а хозяину вынесли штраф.



