Пользователь Facebook засек слежку за собой. Камера на iPhone заработала во время знакомства с новостями в социальной сети

Камера iPhone работает в фоновом режиме во время просмотра публикаций ленты в Facebook. Об этом сообщил пользователь Twitter Джошуа Маддукс, пишет издание «Код Дурова» 12 ноября.

Маддукс поделился видеозаписью просмотра ленты новостей в приложении Facebook для iOS. В ролике видно, что камера включена во время того, как пользователь листает страницы социальной сети.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Проблему Маддукс обнаружил на пяти «яблочных» смартфонах, которые работают под управлением iOS 13.2.2. Стоит отметить, что подобная ситуация не наблюдается на устройствах с iOS 12.

Журналисты издания The Next Web проверили заявление Маддукс и убедились в том, что камера iPhone действительно активно работает в фоновом режиме во время пролистывания публикаций в Facebook. Чтобы избавиться от наблюдения, необходимо запретить доступ камеры к приложению социальной сети. Сейчас не совсем ясно, ошибка ли это в iOS или же это всё же ожидаемое нововведение в приложении соцсети. На устройствах под управлением Android подобный сценарий не работает.



