Шагал, Кустодиев и Кандинский выставлены на аукционе в Москве. Начальная цена 1 рубль

Московский аукционный дом «Литфонд» выставил на торги «Колокольню собора в Шамбон-сюр-Лак» Марка Шагала, которая восемь лет провела в частной коллекции в России. Рядом с эскизами Кустодиева и Гончаровой продаже подлежит панно «Гриб» начала ХХ века.

Стартовая цена в рубль — «мулька» аукционного дома. В организации уверили «Фонтанку», что истинные шедевры уйдут за достойную цену. Так, в топе продаж «Литфонда» живописная работа авангардистки Натальи Гончаровой ушла за 11 миллионов рублей, а эскизы ее коллеги по цеху Бориса Григорьева участники оценили в 10 миллионов.

В этот раз бриллиантом торгов будет полотно Шагала. По данным «Литфонда», первым владельцем «Колокольни» был известный впоследствии художник, голливудский сценарист и режиссер, коллекционер живописи Жан Негулеско. Его наследники в 1993 году начали распродавать коллекцию, и к 2009 году картина попала на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. Новым владельцем картины стала одна из старейших в Лондоне художественных галерей – Leicester Galleries (основана в 1902 году), которая спустя три года выставила ее на торги Sotheby’s в Лондоне. Там за 181 тысячу фунтов она была куплена россиянином. Причину, по которой коллекционер решил с ней расстаться, в «Литфонде» не называют.



