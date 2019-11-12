В ЭкспоФоруме пройдет XII Петербургский международный инновационный форум

13-15 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в ЭкспоФоруме пройдет XII Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ). Проекты и инициативы, представленные здесь, служат укреплению имиджа Санкт-Петербурга как ведущего интеллектуального центра России и мира.

Форум – крупнейшая площадка Северной столицы для продвижения научного и производственного потенциала.

Организатор Форума – Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Партнерами ПМИФ-2019 стали ОАО «Российские железные дороги» и ООО «УК «РОСНАНО». В качестве страны-партнера Форума в этом году выступит Япония.

Основная тема форума этого года – «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики». Повестка ПМИФ нацелена на обсуждение перспектив выхода на внешние рынки и национальной конкурентоспособности. В рамках деловой программы все темы будут разделены на 4 тематических трека:

Выход на внешние рынки: правила игры, истории успеха

Человеческий капитал — будущее инноваций

Экспорт реальный и виртуальный

Национальная конкурентоспособность и диверсификация экспорта

Ключевым мероприятием ПМИФ станет пленарное заседание: «Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, успешные практики». В заседании запланировано участие членов Правительства Санкт-Петербурга, председателя правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса, Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, руководителя программ в Российской Федерации Группы Всемирного банка Кристофера Миллера, генерального директора IntelMachine Михаила Игнатова, заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «РЖД» Сергея Кобзева, представителя АО «Российский экспортный центр» и других экспертов в области инноваций, промышленности и экспорта.

Ежегодно на площадке Форума работает Биржа Деловых Контактов (БДК) для выстраивания успешных коммуникаций между участниками.

Регистрация на Форум и Биржу деловых контактов доступна по ссылке: http://spbinno.ru/

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