В ЭкспоФоруме пройдет XII Петербургский международный инновационный форум
13-15 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в ЭкспоФоруме пройдет XII Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ). Проекты и инициативы, представленные здесь, служат укреплению имиджа Санкт-Петербурга как ведущего интеллектуального центра России и мира.
Форум – крупнейшая площадка Северной столицы для продвижения научного и производственного потенциала.
Организатор Форума – Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Партнерами ПМИФ-2019 стали ОАО «Российские железные дороги» и ООО «УК «РОСНАНО». В качестве страны-партнера Форума в этом году выступит Япония.
Основная тема форума этого года – «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики». Повестка ПМИФ нацелена на обсуждение перспектив выхода на внешние рынки и национальной конкурентоспособности. В рамках деловой программы все темы будут разделены на 4 тематических трека:
- Выход на внешние рынки: правила игры, истории успеха
- Человеческий капитал — будущее инноваций
- Экспорт реальный и виртуальный
- Национальная конкурентоспособность и диверсификация экспорта
Ключевым мероприятием ПМИФ станет пленарное заседание: «Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, успешные практики». В заседании запланировано участие членов Правительства Санкт-Петербурга, председателя правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса, Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, руководителя программ в Российской Федерации Группы Всемирного банка Кристофера Миллера, генерального директора IntelMachine Михаила Игнатова, заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «РЖД» Сергея Кобзева, представителя АО «Российский экспортный центр» и других экспертов в области инноваций, промышленности и экспорта.
Ежегодно на площадке Форума работает Биржа Деловых Контактов (БДК) для выстраивания успешных коммуникаций между участниками.
Регистрация на Форум и Биржу деловых контактов доступна по ссылке: http://spbinno.ru/
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