Антимонопольщики признали неэтичными «Бедного еврея», «Хохла» и «Американца». Названия рекомендуют поменять

Экспертный совет по применению законодательства о рекламе в Оренбургской ФАС порекомендовал ООО «Славица» переименовать их мороженое «Хохол», «Бедный еврей» и «Американец». Об этом 12 ноября пишет «Коммерсантъ».

«Члены экспертного совета решили, что следует выбрать иные наименования мороженого "Славица". Названия "Хохол", "Бедный еврей", "Американец" рекомендуется исключить ввиду формирования негативной оценки к определенным нациям», — сообщили в УФАС по региону.

На мороженое ранее антимонопольщикам пожаловался житель Оренбурга. Как выяснилось, название придумали и запатентовали в Набережных Челнах представители фабрики «Славица». Отметим, в других регионах России на мороженое никто не обижался.

Тем не менее в Оренбургской УФАС посчитали, что в названиях продукта «присутствуют пренебрежение и некоторая доля насмешливости по национальному признаку». Эксперт антимонопольщиков кандидат филологических наук Наталья Дмитриева заявила, что у детей, которые едят мороженое, «на подсознательном уровне может формироваться определенный негатив относительно указанных наций».



