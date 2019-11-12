Авиакомпания Utair избежала банкротства. Греф согласовал ей план спасения

Сбербанк, как один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, согласовал план ее финансового оздоровления. Решение подтвердил 12 ноября глава банка Герман Греф, пишет RNS.

«Что касается Utair – у нас нет никаких намерений по банкротству. Utair представил план финансового оздоровления, с нами он был согласован. Будем ждать согласования со всеми кредиторами. Я понимаю, что кто-то из кредиторов поддавливает их. Я очень надеюсь, что они, конечно, со всеми договорятся», – заявил банкир.

Напомним, что информация о серьезных проблемах Utair появилась в заключении аудиторов Ernst & Young еще 30 апреля. Сообщалось о чистом убытке в 2018 году в 22 млрд рублей. А также о том, что авиакомпания ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд руб и что она может приостановить или прекратить работу.

После заявления о решении Сбербанка акции Utair начали резко расти в цене. По состоянию на 16:20 мск рост составил более 8,66%.



