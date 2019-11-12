Переносные камеры на дорогах обозначат мобильными табличками. Новый ГОСТ регламентирует дорожные знаки

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса совместно с ГИБДД и Научным центром безопасности дорожного движения МВД разработал новые редакции ГОСТов по дорожным знакам, разметке и другим средствам организации движения. Планируется, что они начнут действовать уже в 2020 году.

Как сообщает 12 ноября газета «КоммерсантЪ», РосдорНИИ по заказу Росавтодора разработал обновленные редакции стандартов ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290, которые регламентируют требования и правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров и других технических средств организации движения. По словам начальника отдела инженерного обустройства автодорог РосдорНИИ Олега Кузьмина, документы уже находятся «на последней стадии утверждения».

По новым стандартам информационную табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне, как у временных знаков, и на временных переносных опорах и информационных щитах. Такими знаками смогут обозначать передвижные комплексы фиксации нарушений. Нынешний ГОСТ разрешает применять эту табличку только для стационарных камер.

Также документ уточняет зону действия знаков 3.27-3.30, запрещающих стоянку и остановку. Знак «Парковка» будет снимать этот запрет. А кроме того, документ уточняет, что окончание желтой линии 1.4 не прекращает действие знака 3.27 «Остановка запрещена». То есть, даже если желтая разметка не возобновилась после выезда из двора, парковка там все равно запрещена.





Уточняется и то, что знаки 3.20-3.22 о запрете обгона должны устанавливаться с двух сторон двухполосных дорог. Сейчас это только рекомендация.

Знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» новый стандарт запрещает применять на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета. Эти знаки имеют специальную форму, чтобы водители не могли перепутать их с другими даже с «изнанки» и могли ориентироваться, даже если с одной стороны перекрестка знак по какой-то причине отсутствует.

Разрешат использовать комбинацию нескольких изображений знаков на одном поле. К примеру, совмещать знак «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги». А платные парковки можно будет обозначать синей прерывистой разметкой 1.7.

Планируется, что новые стандарты вступят в силу в первом квартале 2020 года. Об этом изданию рассказали в Росстандарте. Одновременно с этим потребуется внести изменения и в ПДД.