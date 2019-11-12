В Петербурге Синичкин день. Время заготовить сало

Синичкин день отмечают 12 ноября в Петербурге, да и по всей России. С этого дня официально разрешено подкармливать оставшихся у нас на зимовку птиц. Впрочем, и в другие дни поддерживать пернатых не возбраняется, однако с сегодняшнего дня в Северной столице стартовала экологическая акция «Покормите птиц», сообщает комитет по природопользованию.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Зимняя подкормка диких птиц очень важна для сохранения видового разнообразия, чтобы не замерзнуть, пернатым требуется много энергии для согревания, а для этого нужно часто и много питаться», – отмечают экологи.

Короткий зимний день вынуждает пташек просить помощи у людей. Особенно тяжело синицам, щеглам, сойкам, снегирям и другим небольшим птицам. Их в городе вытесняют более приспособленные голуби и вороны. Поддержать пернатых просто – достаточно повесить кормушку в местах их обитания и периодически пополнять её кормами.





«В Санкт-Петербурге пятнадцать особо охраняемых природных территорий, где обитают зимние птицы, именно там и рекомендуется их кормить, чтобы у пернатых не развилась зависимость от присутствия человека», – добавляют в комитете.

К таким территориям относятся, например, Юнтоловский заказник, Комаровский берег, Дудергофские высоты, долина реки Поповки и т.д.

В городе на Неве обитают 8 видов семейства Cиницевых, в основном большая синица и обыкновенная лазоревка. Вторая гнездится в дуплах, искусственных гнездовьях, щелях зданий и в полостях фонарных столбов. Первая может присмотреть для своего обитания и более экзотические места – пустоты столбов электроосвещения, металлических труб или полых столбов ограждений.

Экологический праздник Синичкин день в России ввели несколько лет назад по инициативе Союза охраны птиц России. Экологи напоминают: синицам можно давать несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса. Жареные семечки для подкормки не подходят.