«От семьи, братвы и пацанов с виноградника». На улице Рубинштейна справили поминки по «Винному шкафу»

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

На улице Рубинштейна в Петербурге состоялись «поминки» по бару «Винный шкаф», который в минувшие выходные прекратил работу после продолжительной войны с жителями.

Дверь заведения отметила мемориальная табличка «В этом доме с 2014 по 2019 год жил, работал, пил вино и не сдавался легендарный "Винный шкаф"», вход в заведение украсили траурными шариками.

В ходе перформанса команда и друзья заведения возложили к стене бутылки из-под вина, а также венки с надписями «от семьи», «от братвы», «от ОПГ» и «от пацанов с виноградника». Основатель бара Евгений Хитьков произнес прощальную речь.







«Он точно будет в раю ресторанных проектов, если рай для ресторанов существует», – сказал он.







Летом 2019 года арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области запретил ООО «Любимое вино моей мамы», управляющему «Винным шкафом», осуществлять деятельность. Компания подала на апелляцию, настаивая, что в рамках судебного процесса не было представлено никаких экспертных заключений относительно ухудшения условий проживания, а без них физически нельзя устранить нарушения. Решение пока не принято, но «Винный шкаф» решил свернуть работу, не дождавшись его.

По данным СПАРК, ООО «Любимое вино моей мамы» принадлежит предпринимателям Евгению Тонкову и Евгению Хитькову. Последний также является совладельцем кофейни Serf Coffee, которую ранее Смольный выселил из принадлежащего городу помещения на ул. Рубинштейна, 10.

Бар «Винный шкаф» – далеко не первое заведение, которое закрывается после проверок Роспотребнадзора по сигналу от местных жителей, – говорят в Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ретейла. С начала этого года на улице Рубинштейна прекратили работу такие заведения, как Varvara, «Скобари», «Китайская квартира Брюса Ли».