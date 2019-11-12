Господдержка мимо Фонда. Российским кинокомпаниям вчинили шесть уголовных дел за долги по субсидиям

Прокуратура проверила, как Фонду кино возвращают субсидии, выделенные кинопроизводителям под разные условия. В шести случаях материалы проверки легли в основу уголовных дел. Об этом 12 ноября сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Отвечая на вопрос журналистов в эфире ведомственного телеканала, Куренной заявил, что Генпрокуратура неоднократно проверяла, как выполняют свои обязательства получатели поддержки от Фонда кино. Кроме шести уголовных дел, которые инициировала прокуратура, проводятся 13 процессуальных проверок по факту уклонения кинопроизводителей от возврата целевых средств.

Должников и суммы, которые фигурируют в делах, в ведомстве не назвали. В конце октября к системе финансовой поддержки кинопроизводителей присмотрелась Счётная палата. Аудит показал, что средства на поддержку кино уходят из страны.

Александр Куренной отметил, что внимание его ведомства с проверкой Счётной палаты не связано – старт прокурорским проверкам в прошлом году дал министр культуры Владимир Мединский. В прошлом году Фонд кино выделил на производство российских фильмов 3,5 миллиарда рублей.



