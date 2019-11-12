«У меня зеленый, а у всех черный». Дмитрий Медведев во время совещания в поезде удивился содержимому своего стакана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по работе РЖД в поезде Новосибирск – Барнаул. Об этом 12 ноября пишет РИА Новости.

Совещание проводили за чаем, который подали в традиционных подстаканниках.

«Можно докладывать, а кто не докладывает, может по сложившейся традиции пить чай. Смотрю, у меня чай другого цвета. Подстаканники одинаковые. У меня зеленый, а у всех черный... Ладно, будьте здоровы. На улице прохладно», – сказал Медведев.

Отметим, на совещании речь шла о повышении эффективности «Российских железных дорог». Медведев подчеркнул, что правительство сохраняет все основные механизмы поддержки компании. Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, что на развитие инфраструктуры РЖД в 2020–2022 годах планируют направить более триллиона рублей, на обновление — около 900 млрд, на подвижной состав — 488 млрд.



