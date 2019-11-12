В суд ушло дело о драке фанатов ЦСКА на Курском вокзале. В ней погиб болельщик из Петербурга

Уголовное дело о драке фанатов на Курском вокзале, в которой погиб болельщик из Петербурга, передано в суд. Об этом сообщает столичное управление на транспорте Следственного комитета 12 ноября.

По версии следствия, около двух часов ночи 27 июля 2018 года во время стоянки поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород на Курском вокзале произошла драка между двумя группами молодых людей. В результате столкновения погиб 30-летний пассажир.

Как писала «Медуза», убитым оказался болельщик ЦСКА Игорь Соколовский. Он жил в Петербурге и ехал в Нижний Новгород на матч Суперкубка России по футболу.

Соколовский и его друг в вагоне-ресторане поезда поссорились с попутчиком, который позвонил своим друзьям-фанатам. Те приехали на Курский вокзал и якобы устроили драку «в формате 20 на 2». В конфликте участвовал, в том числе, лидер фанатской группировки Einfach Jugend Дмитрий Денисов.





Фигурантами уголовного дела являются десять мужчин. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои).