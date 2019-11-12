Деньги, потраченные на лечение пострадавшего в ДТП пешехода, прокуратура взыщет с водителя

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга требует взыскать с виновника ДТП средства, затраченные на лечение пострадавшего. Автомобилист вернет государству почти 400 тысяч рублей.

Как сообщает 12 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, само ДТП произошло в мае 2016 года. Ответчик нарушил ПДД и в результате нанес тяжкий вред здоровью пешехода. Пострадавшего сначала лечили в СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», а затем в СПб ГБУЗ «Городская больница № 40».

Счет за лечение был оплачен из средств Фонда социального страхования, и прокурор Кронштадтского района через суд потребовал взыскать эти 380 тысяч рублей в пользу Санкт-Петербургского регионального отделения фонда с виновника ДТП.

Кронштадтский районный суд иск прокурора удовлетворил полностью. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда признала требования правомерными и не удовлетворила апелляционную жалобу. Исполнение решения суда районная прокуратура взяла на контроль.



