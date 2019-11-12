Сбербанк торопят: Госдума в первом чтении приняла закон об отмене банковского роуминга

Переводы между регионами, но внутри одного банка, должны быть бесплатны. Так решила Госдума и в первом чтении приняла соответствующий законопроект.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, решение было принято 12 ноября, и нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг.

«Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами», – отметили в Госдуме.







О подготовке законопроекта премьер Дмитрий Медведев заявил 9 октября, сказав, что «межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена». Герман Греф в ответ предложил подождать 2020 года, когда для реформы созреет и Сбербанк, известный по фразе «где карту открывали, туда и идите».



