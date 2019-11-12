Гора мешков, «поддерживающая» часть набережной канала Грибоедова, стала домом для Умки. Но ненадолго

Подмыв на набережной канала Грибоедова, 80, который с лета не даёт покоя петербуржцам, на несколько часов стал частью модной инсталляции. Ее уничтожили на глазах корреспондента «Фонтанки».

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Аппликацию-стикер на гранитные плиты набережной прикрепил уличный художник Loketski, о чём 12 ноября сообщил на странице в Instagram. «А наше солнце тоже акула проглотила?» – гласит надпись над головой медвежонка. Слова выведены водорастворимой краской. Около 15 часов дня на глазах у корреспондента «Фонтанки» ответственные службы уничтожили работу.

Умка ушел, а на набережной остались горы пустых бутылок, мусора и неубранной листвы. Пока кусок набережной закрыт для движения из-за ремонта, его облюбовали местные маргинальные слои населения. Остатки их жизнедеятельности никто не убирает.





Большая дыра образовалась в гранитной облицовке набережной канала Грибоедова ещё в августе 2019 года. На многочисленные жалобы горожан обратили внимание в «Мостотресте» и применили экстренные меры, укрепив съехавшие блоки горой из сотен белоснежных мешков с пескоцементной смесью, которая должна застывать при контакте с водой. Издалека сооружение похоже на слежавшийся снег, что, вероятно, и вдохновило художника.

«Нас всех так и подмывает», – озаглавил Loketski работу в социальных сетях. Художник не впервые обращается к петербургским проблемам: он прославился тем, что несколько раз устанавливал гипсового Цезаря на Парнасе. Правитель плакал, глядя на не самую красивую инфраструктуру района. Тогда арт убрали, но император вернулся из загробного мира. Его слёзы стали цвета крови, а голова – черепом.