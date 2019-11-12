Защита от контрафакта: пути решения проблемы

фото предоставлено компанией АО «3М Россия»

Борьба с подделками актуальна для любой отрасли промышленности и сферы потребления.

Пути решения этой проблемы в обществе разнообразны – от внедрения маркировки отдельных категорий товаров до успешных механизмов саморегулирования.

К примеру, чтобы взять под контроль оборот меховых изделий, в России создан Информационный ресурс маркировки, куда передаются данные о перемещении меховых изделий от производителя к покупателю, а сами изделия маркируются чипами с уникальным номером и RFID метками.

Безусловно, борьба с контрафактом необходима, особенно если от качества товаров зависит жизнь и здоровье людей. И здесь бизнес предлагает свои решения. Так, производитель средств индивидуальной защиты (СИЗ) 3М запустил собственную программу по защите от подделок. С середины 2019 года в 3М маркируют самые востребованные средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) уникальными кодами, которые можно проверить и отследить онлайн с помощью СМС сообщения. Также, запущен специальный сайт, на котором размещена информация с описанием программы, признаках, по которым можно отличить поддельные СИЗ 3М, рисках использования контрафакта, видео и фотоматериалы. Практика показала свою эффективность и будет распространена и на другие продукты, наиболее популярные на рынке и подверженные подделкам, ориентируя предприятия на защиту здоровья своих сотрудников.

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