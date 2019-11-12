Прорвавшийся пар у завода «Балтика» задел четверых. Двое пострадавших остаются в больницах

После прорыва паровода у завода «Балтика» в Петербурге под присмотром медиков остаются двое пострадавших, а всего медпомощь понадобилась четверым, рассказали в компании 12 ноября. Ранее сообщалось о троих задетых рванувшими конструкциями.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе госпитализирована 24-летняя сотрудница «Балтики». У неё диагностировали ожоги первой и второй степени, поражено до 5% тела. Вторая пострадавшая находится в клинической больнице №122. 54-летняя женщина в результате аварии получила ушибы и порезы, а также у неё диагностировано подозрение на сотрясение головного мозга.

«В результате аварии также пострадали 2 сотрудника подрядных организаций, сотрудничающих с «Балтикой». У одного из них (сотрудника компании, занимающейся ремонтом инженерных сетей) — резаные раны головы и кисти руки, у второго (водителя автобуса, занимающегося развозкой сотрудников «Балтики») — порез пальца. После оказания первой медицинской помощи они отправились домой», — рассказали в пресс-службе завода.





Пострадавшим выплатят компенсации в соответствии с заключенным ГУП «ТЭК» договором страхования ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Накануне около шести вечера рванул паропровод ГУП «ТЭК» в 6-м Верхнем переулке. Куски асфальта повредили облицовку завода «Балтика». Пострадали главное административное здание предприятия и здание службы продаж.

В компании отметили, что вероятность повторного прорыва исключена. «В то же время остается риск просадки грунта и разрушения асфальтобетонного покрытия, в связи с чем запрещено перемещение людей и парковка автотранспорта вдоль 6-го Верхнего переулка (левая сторона). В настоящее время специалисты «Балтики» совместно со специалистами ГУП «ТЭК» исследуют грунты в непосредственной близости от завода компании для того, чтобы убедиться в том, что отсутствует опасность проседания почвы. Территория происшествия в связи с этим перекрыта», — отметили в «Балтике». Завод работает в штатном режиме.