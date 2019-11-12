Пожар на складе с покрышками под боком у Северной ТЭЦ локализован. Огонь охватил 500 квадратов

Пожарные остановили распространение огня, охватившего ангар во Всеволожском районе Ленинградской области 12 ноября. Автомобильные покрышки тушат по повышенному номеру сложности.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, в Новом Девяткино рядом со станцией Лаврики продолжают работать больше 20 пожарных расчётов, которые заливают склад с покрышками. В огне оказались 500 квадратных метров, возгоранию присвоили второй из пяти номеров сложности.

К половине третьего дня пожар локализовали на площади в 300 квадратов, ранг снизили до 1-бис. Как уточняют в МЧС, информация о пострадавших в ведомство не поступала.

Заявка о происшествии на пульт дежурного поступила около 13:40. Немногим позже очевидцы заметили чёрный дым, который валил тревожно близко от Северной ТЭЦ. В ТГК-1 уточнили, что пожар на территорию станции не проник – огонь разгорелся примерно в километре. Северная ТЭЦ продолжает работать в штатном режиме.



