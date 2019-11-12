Облигации, мукомолы и перепись. Что написано в губернаторской поправке к бюджету-2020

Беглов готовит Петербург к зиме и дефициту за 50 млрд рублей. «Фонтанка» посмотрела, какие губернаторские поправки к проекту бюджета 2020 года депутаты готовятся одобрить.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В первом чтении проект бюджета следующего года городские депутаты приняли 30 октября, под расспросы о ценах на проезд и транспортную реформу. 6 ноября закончился срок подачи поправок к документу, в том числе — губернаторской, у которой 100-процентные шансы на успех. В ней, как уже писала «Фонтанка», есть миллиардные намеки и на транспортные тарифы, и на изменение маршрутной сети автобусов. Но не только.

По данным «Фонтанки», Александр Беглов своей поправкой увеличивает свою оценку доходов бюджета города на 10 млрд — с 664,7 млрд до 675 млрд рулей. Примерно половина увеличения (4,9 млрд) приходится на поступления из федерального бюджета. С налогами сложнее: еще при корректировке бюджета 2019 года комитет финансов признал, что промахнулся в части НДФЛ и недобрал денег с трудовых мигрантов и офшоров. Похоже, ситуация повторяется: по сравнению с первым вариантом бюджета эта строчка похудела на 2,5 млрд рублей. Зато почти на столько же (2,3 млрд) увеличиваются предполагаемые сборы по налогу на прибыль. На 5 млрд растут доходы от оказания платных услуг. Из заметного — на 1,6 млрд сокращается объем штрафов за нарушение ПДД. При этом на 2,1 млрд растут административные штрафы по КоАП: поневоле заподозришь, что автовладельцев, не оплачивающих парковку в центре города, неровен час и правда начнут наказывать рублем.

К слову, для 2021 и 2022 годов доходная часть разбухла на 16,8 млрд и 30,8 млрд рублей. В цифрах прослеживается большая надежда на федеральный центр, но опять же радикально растет строчка, посвященная доходам от платных услуг. Если в следующем году, как было сказано, на 5 млрд, то дальше — на 11,5 и 12 млрд. Вероятно, эти пропорции намекают на запуск транспортной реформы, аккурат со второго полугодия 2020-го, после чего собранное перевозчиками с пассажиров начнет поступать в доходную часть бюджета.

Расходы растут быстрее: с 701 млрд в 2020 году до 727,7 млрд. Дефицит таким образом тоже увеличивается: еще полтора месяца назад было понятно, что на 36,7 млрд он не удержится, но тогда комфин оставлял себе простор ко второму чтению бюджета в рамках 45 млрд. Теперь расходы превышают доходы на 52,7 млрд. Неизбежно вырастает и верхний предел госдолга: если раньше предполагалось, что к началу 2021 года город будет тянуть лямку максимум на 101 млрд, то поправка увеличивает возможное бремя до 107 млрд, а в течение года не исключена и сумма в 161,6 млрд. К двум последующим новогодним каникулам Петербург может подобраться со 150,8 млрд и 176,6 млрд рублей соответственно. На банковские кредиты заложено ежегодно не более 10 млрд рублей, срок выплаты по ним 3 года. В основном же речь об облигациях: например, в 2020 году город может привлечь средств на 103 млрд рублей и рассчитаться по 50 млрд рублей. Еще на 54 млрд потенциально можно одолжиться у федералов.





Адресная инвестиционная программа, с выполнением которой у города традиционно возникают проблемы, выросла не радикально, всего на полтора миллиарда; при 100-миллиардном объеме средств это копейки. Комитету по благоустройству насыпали 103 млн на строительство объекта на Петергофском шоссе; по данным «Фонтанки», речь идет о базе для садово-паркового предприятия «Красносельское». Комитет по природопользованию, судя по всему, отчаялся быстро достроить свой миллиардный буксир-ледокол: первоначальный проект предполагал, что вопрос закроют в 2021 году; поправка губернатора большую часть расходов переносит на 2022-й.

Программа КРТИ прирастает почти на миллиард, но здесь все предсказуемо. На метро добавляют чуть-чуть, большую часть — 100 млн — на замену эскалаторов «Техноложки». Ранее Александр Беглов заявил, что реальный объем средств, который может за год освоить «Метрострой», – 13 млрд. В дорожном строительстве средства приписывают к тем самым объектам, с которыми возникли проблемы при реализации АИП 2019 года: Гореловский путепровод, который забрали у «Пилона», обход Красного Села, Южная улица в Лахте. О причинах задержки в каждом из этих случаев «Фонтанка» писала – как и о проблемах комстроя со школами, детсадами и катками. Губернаторская поправка выделяет комитету дополнительные 3,4 млрд на эти стройки. На 3,7 млрд похудела строчка КИО, где содержатся расходы на приобретение объектов недвижимости, изначально туда закидывали 17,4 млрд.

Интригует увеличение расходов недавно созданного комитета по промышленной политике, инновациям и торговле на проектно-изыскательские работы. Сумма увеличивается на 312 млн, а один из объектов, которые перечислены в этой графе, — это мукомольный комплекс. Глава ведомства Юрий Калабин рассказал, что мукомольный комбинат — часть ГУП «Продовольственный фонд»; сейчас оборудование стоит на арендованных площадях комбината «Невская мельница», а элеватор рядом на участке в госсобственности. «Ранее город закупил современное мукомольное оборудование. Надо принять решение, где его разместить, – говорит чиновник. – Сейчас проводим обследование, по итогам которого до конца года будет сделано технико-экономическое обоснование вариантов: остаться на том же месте на арендованных площадях, построить новый мукомольный комбинат на Обуховской Обороны или переехать на Парнас».

Если делить по направлениям, получается, что больше всего — на 14,5 млрд — растут расходы на развитие транспортной инфраструктуры. Оно и понятно, в эту сумму упакована долгожданная транспортная реформа. На образование добавляют 4,3 млрд, на здравоохранение — 2,7 млрд, на соцподдержку — 1,7 млрд. В текущих комитетских расходах, не связанных с адресной программой, хватает изменений. Многие из них носят косметический характер, но что-то в глаза бросается. Увеличиваются расходы федерального бюджета на обеспечение жильем петербургских инвалидов (на 400 млн) и на выплаты в связи с рождением первого ребенка (1,6 млрд). Комитет по здравоохранению направит на закупку лекарств дополнительно полтора миллиарда. Комитет территориального развития получает 77,4 млн рублей на проведение переписи населения, которая запланирована на 2020-й; спортивный комитет 120 млн потратит дополнительно на мероприятия по проведению чемпионата Европы по футболу (плюс к 361 млн, уже вписанным в бюджет).

Комитет по энергетике не хочет повторять ошибок прошлой зимы и почти 200 новых миллионов направит «Водоканалу», чтобы возместить его расходы на работу снегоплавилок. С ним един комитет по благоустройству: ведомство получает от губернатора лишний миллиард на содержание дорог. В ходе нулевых чтений чиновники пытались выбить на эти цели 14 млрд, однако в первом чтении был принят бюджет с 10,8 млрд. Впрочем, в свете решения УФАС о так называемом снежном картеле все еще не ясно, как эти средства будут распределяться.

Депутаты рассмотрят проект бюджета во втором чтении 20 ноября.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»