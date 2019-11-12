Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +5
$ 63.85р
70.42р
18:12 12.11.2019
Расширенный поиск

Власть
12.11.2019 16:09
Печать

Облигации, мукомолы и перепись. Что написано в губернаторской поправке к бюджету-2020

Беглов готовит Петербург к зиме и дефициту за 50 млрд рублей. «Фонтанка» посмотрела, какие губернаторские поправки к проекту бюджета 2020 года депутаты готовятся одобрить.

Облигации, мукомолы и перепись. Что написано в губернаторской поправке к бюджету-2020

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В первом чтении проект бюджета следующего года городские депутаты приняли 30 октября, под расспросы о ценах на проезд и транспортную реформу. 6 ноября закончился срок подачи поправок к документу, в том числе — губернаторской, у которой 100-процентные шансы на успех. В ней, как уже писала «Фонтанка», есть миллиардные намеки и на транспортные тарифы, и на изменение маршрутной сети автобусов. Но не только. 

По данным «Фонтанки», Александр Беглов своей поправкой увеличивает свою оценку доходов бюджета города на 10 млрд — с 664,7 млрд до 675 млрд рулей. Примерно половина увеличения (4,9 млрд) приходится на поступления из федерального бюджета. С налогами сложнее: еще при корректировке бюджета 2019 года комитет финансов признал, что промахнулся в части НДФЛ и недобрал денег с трудовых мигрантов и офшоров. Похоже, ситуация повторяется: по сравнению с первым вариантом бюджета эта строчка похудела на 2,5 млрд рублей. Зато почти на столько же (2,3 млрд) увеличиваются предполагаемые сборы по налогу на прибыль. На 5 млрд растут доходы от оказания платных услуг. Из заметного — на 1,6 млрд сокращается объем штрафов за нарушение ПДД. При этом на 2,1 млрд растут административные штрафы по КоАП: поневоле заподозришь, что автовладельцев, не оплачивающих парковку в центре города, неровен час и правда начнут наказывать рублем

К слову, для 2021 и 2022 годов доходная часть разбухла на 16,8 млрд и 30,8 млрд рублей. В цифрах прослеживается большая надежда на федеральный центр, но опять же радикально растет строчка, посвященная доходам от платных услуг. Если в следующем году, как было сказано, на 5 млрд, то дальше — на 11,5 и 12 млрд. Вероятно, эти пропорции намекают на запуск транспортной реформы, аккурат со второго полугодия 2020-го, после чего собранное перевозчиками с пассажиров начнет поступать в доходную часть бюджета.

Расходы растут быстрее: с 701 млрд в 2020 году до 727,7 млрд. Дефицит таким образом тоже увеличивается: еще полтора месяца назад было понятно, что на 36,7 млрд он не удержится, но тогда комфин оставлял себе простор ко второму чтению бюджета в рамках 45 млрд. Теперь расходы превышают доходы на 52,7 млрд. Неизбежно вырастает и верхний предел госдолга: если  раньше предполагалось, что к началу 2021 года город будет тянуть лямку максимум на 101 млрд, то поправка увеличивает возможное бремя до 107 млрд, а в течение года не исключена и сумма в 161,6 млрд. К двум последующим новогодним каникулам Петербург может подобраться со 150,8 млрд и 176,6 млрд рублей соответственно. На банковские кредиты заложено ежегодно не более 10 млрд рублей, срок выплаты по ним 3 года. В основном же речь об облигациях: например, в 2020 году город может привлечь средств на 103 млрд рублей и рассчитаться по 50 млрд рублей. Еще на 54 млрд потенциально можно одолжиться у федералов. 


Адресная инвестиционная программа, с выполнением которой у города традиционно возникают проблемы, выросла не радикально, всего на полтора миллиарда; при 100-миллиардном объеме средств это копейки. Комитету по благоустройству насыпали 103 млн на строительство объекта на Петергофском шоссе; по данным «Фонтанки», речь идет о базе для садово-паркового предприятия «Красносельское». Комитет по природопользованию, судя по всему, отчаялся быстро достроить свой миллиардный буксир-ледокол: первоначальный проект предполагал, что вопрос закроют в 2021 году; поправка губернатора большую часть расходов переносит на 2022-й.

Программа КРТИ прирастает почти на миллиард, но здесь все предсказуемо. На метро добавляют чуть-чуть, большую часть — 100 млн — на замену эскалаторов «Техноложки». Ранее Александр Беглов заявил, что реальный объем средств, который может за год освоить «Метрострой», – 13 млрд. В дорожном строительстве средства приписывают к тем самым объектам, с которыми возникли проблемы при реализации АИП 2019 года: Гореловский путепровод, который забрали у «Пилона», обход Красного Села, Южная улица в Лахте. О причинах задержки в каждом из этих случаев «Фонтанка» писала – как и о проблемах комстроя со школами, детсадами и катками. Губернаторская поправка выделяет комитету дополнительные 3,4 млрд на эти стройки. На 3,7 млрд похудела строчка КИО, где содержатся расходы на приобретение объектов недвижимости, изначально туда закидывали 17,4 млрд.

Интригует увеличение расходов недавно созданного комитета по промышленной политике, инновациям и торговле на проектно-изыскательские работы. Сумма увеличивается на 312 млн, а один из объектов, которые перечислены в этой графе, — это мукомольный комплекс. Глава ведомства Юрий Калабин рассказал, что мукомольный комбинат — часть ГУП «Продовольственный фонд»; сейчас оборудование стоит на арендованных площадях комбината «Невская мельница», а элеватор рядом на участке в госсобственности. «Ранее город закупил современное мукомольное оборудование. Надо принять решение, где его разместить, – говорит чиновник. – Сейчас проводим обследование, по итогам которого до конца года будет сделано технико-экономическое обоснование вариантов: остаться на том же месте на арендованных площадях, построить новый мукомольный комбинат на Обуховской Обороны или переехать на Парнас». 

Если делить по направлениям, получается, что больше всего — на 14,5 млрд — растут расходы на развитие транспортной инфраструктуры. Оно и понятно, в эту сумму упакована долгожданная транспортная реформа. На образование добавляют 4,3 млрд, на здравоохранение — 2,7 млрд, на соцподдержку — 1,7 млрд. В текущих комитетских расходах, не связанных с адресной программой, хватает изменений. Многие из них носят косметический характер, но что-то в глаза бросается. Увеличиваются расходы федерального бюджета на обеспечение жильем петербургских инвалидов (на 400 млн) и на выплаты в связи с рождением первого ребенка (1,6 млрд). Комитет по здравоохранению направит на закупку лекарств дополнительно полтора миллиарда. Комитет территориального развития получает 77,4 млн рублей на проведение переписи населения, которая запланирована на 2020-й; спортивный комитет 120 млн потратит дополнительно на мероприятия по проведению чемпионата Европы по футболу (плюс к 361 млн, уже вписанным в бюджет). 

Комитет по энергетике не хочет повторять ошибок прошлой зимы и почти 200 новых миллионов направит «Водоканалу», чтобы возместить его расходы на работу снегоплавилок. С ним един комитет по благоустройству: ведомство получает от губернатора лишний миллиард на содержание дорог. В ходе нулевых чтений чиновники пытались выбить на эти цели 14 млрд, однако в первом чтении был принят бюджет с 10,8 млрд. Впрочем, в свете решения УФАС о так называемом снежном картеле все еще не ясно, как эти средства будут распределяться. 

Депутаты рассмотрят проект бюджета во втором чтении 20 ноября.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.11.2019 18:00

      В Пушкинском районе всё больше мест для прогулок и отдыха

      Каждому горожанину хочется иметь рядом с домом парк или сквер. Но в мегаполисе обычно небольшой выбор мест, подходящих для длительных прогулок. Жители Пушкинского района могут не выезжать «на природу» – они живут в зеленой зоне.
      12.11.2019 17:28

      В ЭкспоФоруме пройдет XII Петербургский международный инновационный форум

      13-15 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в ЭкспоФоруме пройдет XII Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ). Проекты и инициативы, представленные здесь, служат укреплению имиджа Санкт-Петербурга как ведущего интеллектуального центра России и мира.
      Группа «Эталон»
      12.11.2019 14:49

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      LEGENDA Intelligent Development
      12.11.2019 13:20

      «Институтский, 16» и «Московский, 65» - победители международной премии Best For Life Design Award

      8 ноября в Италии прошла церемония награждения победителей международной премии в области архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award, победу в которой одержали сразу два проекта от LEGENDA: «Институтский, 16» (LEGENDA Premium) и «Московский, 65» (LEGENDA Business).
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      12.11.2019 10:13

      Открыты продажи жилья в 34 корпусе нового 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 34 в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья — от 2,3 млн рублей. Строительство ведется в рамках крупнейшего в Санкт-Петербурге договора о проектном финансировании.
      ГК «КВС»
      12.11.2019 09:00

      6 домов в микрогороде «Новое Сертолово» введены в эксплуатацию досрочно

      Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 2 этапа III очереди жилого микрорайона «Новое Сертолово». Объекты введены на полтора месяца раньше заявленного срока.
      РСТИ (Росстройинвест)
      11.11.2019 16:42

      В фундамент жилого комплекса ELEVEN от РСТИ заложен первый камень

      Петербургский строительный холдинг РСТИ в субботу, 9 ноября, провел церемонию закладки первого камня жилого комплекса ELEVEN (ЖК «11»). Объект расположен на Звенигородском шоссе, 11 в Москве.
      ПСК
      11.11.2019 15:34

      ГК «ПСК»: что важно для успеха при получении ипотеки

      По данным Центробанка* в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 4756 жилищных рублевых кредитов. Желающих получить ипотеку гораздо больше, но список причин для отказа у банков весьма велик. В «ГК «ПСК» рассказали, как избежать отказов.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      11.11.2019 14:51

      Ипотека от 9,9% годовых на домовладения в коттеджных поселках компании «Строительный трест»

      Банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест».
      «Аквилон Инвест»
      11.11.2019 12:46

      «Аквилон Инвест» открывает продажи в новом жилом комплексе на Октябрьской набережной

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон SKY», который будет построен на Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга.
      Setl City
      11.11.2019 12:34

      Setl Group сдал новый детский сад с бассейном в Красносельском районе

      Setl Group сдал третий детский сад с современным оздоровительным бассейном в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. В садик будут ходить 220 малышей. Его планируют открыть уже в январе 2020 года.
      ПАО МКБ
      11.11.2019 11:41

      МКБ открыл восьмой офис в Санкт-Петербурге

      11 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербург открылся новый дополнительный офис "Центральный" Московского кредитного банка (МКБ). Отделение расположено по адресу: ул. Звенигородская д. 20, литера А.