На Богатырском горожан напугали гранатой на столбе

Прицепленная к фонарному столбу граната всполошила жителей Приморского района Петербурга днем 12 ноября. Беспокойство оказалось ложным.

Об оцеплении газона возле 51-го дома по Богатырскому проспекту в соцсетях сообщили очевидцы. На место выехали полиция, МЧС и взрывотехники, но, как оказалось, тревога была напрасной. В администрации Приморского района «Фонтанке» рассказали, что на одном из столбов экстренные службы были готовы обезвреживать гранату. Снаряд положили на сетку, которой был обтянут столб. Взрывное устройство оказалось учебным, никакой опасности для горожан нет.

В охранной фирме «Титан» добавили, что тревогу подняли клиенты Сбербанка, который находится рядом. Эвакуировать никого не пришлось.



