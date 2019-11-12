Безопасность на новом уровне

фото предоставлено компанией АО «3М Россия»

Профзаболевания можно предотвратить за счет правильного применения современных средств защиты.

Одну из лидирующих позиций в списке профессиональных недугов занимают заболевания органов дыхания.

Современные средства индивидуальной защиты (СИЗ) в некоторых ситуациях не могут полностью исключить воздействие пыли на работников, как из-за своих конструкционных особенностей и неполного прилегания, так и из-за того, что работать в респираторах зачастую неудобно и жарко, и работники попросту снимают их.

Компания 3М разработала новую модель респираторов 3M™ Aura™ 9300+ третьего поколения, сочетающих в себе все преимущества предыдущих моделей – запатентованный фильтрующий материал, технологию электростатической фильтрации и 3-х панельную конструкцию, а также новый клапан выдоха и упрощенный процесс подгонки на лице с помощью новых элементов.

Одна из проблем при работе в одноразовых респираторах – повышение температуры и влажности в подмасочном пространстве. Новая модель фильтра и обновленный клапан создают больший воздушный поток и уменьшают нагрев в подмасочном пространстве. На выдохе клапан открывается легче, позволяя выдыхать на треть больше теплого воздуха.

Эти респираторы успешно прошли испытания на российских предприятиях, 78% рабочих отмечают комфорт их использования.

Серия 3M™ Aura™ 9300+ Gen3 защищена от подделок системой проверки оригинальности Safe Guard™. На каждую групповую упаковку наносится QR-код для считывания смартфоном и уникальный одноразовый код.

АО «3М Россия», г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22 км, домовладение 6, стр.1, офисный парк Комсити, ИНН:7702045083