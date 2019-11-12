Проектировку реконструкции СКК могут доверить «главному по стадионам»

В Смольном рассматривают эскизы реконструкции СКК «Петербургский», автор проекта — главный архитектор столичного проектного института «Арена» Дмитрий Буш, который строил «Локомотив» в Москве и спортивные объекты в Сочи. Об этом на совещании Общественной палаты Петербурга 12 ноября сообщил бывший глава комитета по градостроительству и архитектуре Олег Харченко.

По словам Харченко, нынешний председатель КГА Владимир Григорьев подтвердил, что эскизы находятся на рассмотрении в Смольном.

Дмитрий Буш занимался проектированием спорткомплекса в Берлине, в Москве — торгово-делового центра «Китеж», стадиона «Локомотив», дворца спорта «Мегаспорт», а также сочинского ледового дворца фигурного катания и соревнований по шорт-треку. В качестве главного архитектора ГУП МНИИП «Моспроект-4» Буш участвовал в завершении строительства «Газпром Арены». Предприятие привлекли к проекту в 2010 году для исправления недочетов, из-за которых стадион не соответствовал стандартам FIFA.

Напомним, в октябре правительство города объявило конкурс на реконструкцию СКК на основе государственно-частного партнерства к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Победитель станет известен весной 2020 года. Новый объект инвестору предстоит построить к 1 мая 2023 года. При этом конкурсная документация допускает изменение пространственных и видовых характеристик существующего спорткомплекса.

В сентябре ГАТИ выдало ордер на проведение земляных работ вокруг СКК компании «СКА-Арена», владельцем и директором которой в июле стал Игорь Забиран. Ранее он трудился в «МТЭР Санкт-Петербург», которая через московский «МТЭР» была связана с «ТЭК Мосэнерго» — структурой братьев Ротенбергов. Роман Ротенберг занимает пост вице-президента хоккейного клуба СКА.



