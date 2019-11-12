TV теперь и в Internet. К весне 2020 года в России может появиться единый интернет-портал с онлайн-трансляцией 20 основных телеканалов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании платформы для онлайн-трансляции телеканалов первого и второго мультиплексов. Если закон примут в нынешнем виде к 1 марта 2020 года, Роскомнадзору нужно будет найти организацию, которая в течение пяти лет будет заключать все договоры с каналами.

Как сообщает сайт нижней палаты российского парламента, претендент на статус уполномоченной организации должен заключить договоры с большинством (не менее двух третей) каналов. Для участия в конкурсе она не может быть подконтрольна иностранцам и лицам с двойным гражданством, а доля иностранного участия в ней не должна превышать 20%.

Роскомнадзор, согласно документу, может досрочно прекратить полномочия организации в случае нарушения ею обязанности по созданию и поддержанию сайта общедоступных телеканалов, или если она не будет соответствовать предъявляемым законом требованиям, или если она в течение года неоднократно изменит содержание общедоступного телеканала.

«Речь идет о распространении телевизионного сигнала и контента, создаваемого телеканалами, в сети Интернет. Сейчас этот рынок наполнен недобросовестными операторами, которые искажают изначальный сигнал телеканалов, вставляют туда запрещенную рекламу, могут даже смыслы поменять», — пояснял один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.



