Викторина: Что вы знаете об Арктике?

У читателей «Фонтанки.ру» есть шанс попасть на эксклюзивную «Арктическую вечеринку», которая пройдет 12 декабря в рамках научного проекта Science Slam. Для этого нужно правильно ответить на 10 вопросов нашей викторины.

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Правила просты. Просим указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон (желательно — мобильный номер). Пять победителей викторины выбираются случайным образом из числа читателей, ответивших правильно на все 10 вопросов.

Каждому счастливчику достанется промо-код для получения двух бесплатных билетов на Science Slam. О способе предоставления промо-кода, времени и месте получения билетов, победители будут уведомлены по электронной почте или телефону. «Фонтанка» опубликует имена победителей и правильные ответы в первых числах декабря 2019 года.

Ответы принимаются с 18 по 30 ноября 2019 года включительно, до 23.00 по московскому времени.





Science Slam — научный проект, который помогает развеять миф о «ботаниках» в белых халатах, корпящих над загадочными пробирками и скучными формулами. 12 декабря это событие пройдет в креативном пространстве KOD в жанре тематической «Арктической вечеринки». Перед гостями выступят пять молодых ученых. У каждого из них будет всего 10 минут, чтобы интересно и остроумно рассказать об Арктике, самом загадочном регионе нашей планеты. Организаторы мероприятия — компания «Газпром нефть» и издание «Бумага».

Материал подготовлен специально для ПАО «Газпром нефть».

При создании теста использовались фотографии из официального фотобанка компании ПАО «Газпром нефть», бесплатного фотобанка pixabay.com, unsplash.com, скриншот www.youtube.com кадров из фильма «Елки 5», Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Вадим Перельман 2016г.