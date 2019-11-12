Водитель маршрутки в Никольском уходил в канаву от ДТП. Областные ведомства перевозчика знают и не любят

Стали известны подробности аварии с маршрутным такси, произошедшей утром 12 ноября в Тосненском районе Ленобласти. А перевозчик известен по «маршрутным войнам» и даже «попадал на карандаш» областного УФАС.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9 часов утра на 15-м километре дороги Ульяновка – Отрадное. По предварительным данным, 62-летний мужчина на микроавтобусе Volkswagen выехал на встречную полосу и затем съехал в кювет.

Водитель «Фольксвагена» рассказал, что его подрезали, а когда он стал выходить на «встречку», там ехала фура и «пришлось в канаву съезжать», передает «Дорожный инспектор». В результате в микроавтобусе пострадала пассажирка: 41-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Как стало известно «Фонтанке», у женщины травма ноги.





Ранее сообщалось, что микроавтобус принадлежит компании «Салют» и перевозил он пассажиров по маршруту № 682 «Никольское – Рыбацкое». При этом, по данным ГКУ ЛО «Леноблтранс», маршрут этот обслуживает ООО «Вест-Сервис».

Ленинградское УФАС в 2016–2017 годах уличило ООО «Салют» в недобросовестной конкуренции. Тогда речь шла о маршруте в Гатчинском районе. Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта обвинило компанию в том, что она нелегально обслуживает маршрут, который по конкурсу выиграл другой перевозчик. В «Салюте» же утверждали, что работают по лицензии такси и маршрут следования машин фирмы случайно совпадает с маршрутом К-18. Но УФАС и суд это не убедило.